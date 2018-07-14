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В Германии экстренно сел самолет Ryanair. 33 пассажира госпитализированы

13 июля в 23.30 самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку из-за падения давления в салоне в аэропорту немецкого Франкфурт-Хан.

Ryanair

Об этом передает Deutsche Welle.

33 пассажира самолета доставили в местные больницы из-за головной боли и болей в ушах.

Рейс совершал перелет из Дублина в хорватский город Задар.

– Возникли технические проблемы и давление в салоне упал, поэтому пилот решил посадить самолет в Хани – сообщили в местной полиции.

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Всего на борту лайнера находились 189 человек.

На данный момент Ryanair готовит для пассажиров другой самолет, который должен вылететь в Хорватию.

Ранее в Гаване в аэропорту имени Хосе Марти через несколько минут после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737. На борту было более 100 пассажиров, точное количество жертв неизвестно, однако троим удалось выжить.

Фото: Miomir Todorovic/Facebook.

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