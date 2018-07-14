В Германии экстренно сел самолет Ryanair. 33 пассажира госпитализированы

13 июля в 23.30 самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку из-за падения давления в салоне в аэропорту немецкого Франкфурт-Хан.
Об этом передает Deutsche Welle.
33 пассажира самолета доставили в местные больницы из-за головной боли и болей в ушах.
Рейс совершал перелет из Дублина в хорватский город Задар.
– Возникли технические проблемы и давление в салоне упал, поэтому пилот решил посадить самолет в Хани – сообщили в местной полиции.
Читайте: В Москве в аэропорту Домодедово задымился самолет с пассажирами
Всего на борту лайнера находились 189 человек.
На данный момент Ryanair готовит для пассажиров другой самолет, который должен вылететь в Хорватию.
Ранее в Гаване в аэропорту имени Хосе Марти через несколько минут после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737. На борту было более 100 пассажиров, точное количество жертв неизвестно, однако троим удалось выжить.
Фото: Miomir Todorovic/Facebook.