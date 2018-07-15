Гроза обесточила шахту на Донбассе – под землей 90 горняков

Непогода обесточила Тошковку в Луганской области. Из-за этого под землей заблокированы 90 шахтеров.
Об этом сообщает в Facebook ООО Луганское энергетическое объединение.
– 14 июля в 18.48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землей оказалось почти 90 шахтеров, – говорится в сообщении.
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Для их спасения мобилизованы все силы:
– В Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту Тошковская.
Сообщается также, что в 18.46 в результате аварийных отключений без электроэнергии оказались всего 2,3 тыс. потребителей в Северодонецке.
К слову, синоптики предупреждали о жаре и ливнях на выходные на востоке и юге Украины.
Фото: dreamstime.com