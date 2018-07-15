На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося

В Госпогранслужбе говорят, что контрабандисты все чаще прибегают к хитрости, чтобы незаконно переместить сигареты через границу Украины.
– Неординарное изобретение правонарушителей, которые намеревались вне пунктов пропуска пересечь границу с товаром, обнаружили вчера сотрудники Госпогранслужбы, – сообщает ГПСУ.
В частности, недалеко от границы с Польшей сотрудник отдела Новогрузское Луцкого пограничного отряда нашел замаскированный в траве полиэтиленовый пакет, а в нем – имитаторы следов лося.
В Госпогранслужбе считаю, что, скорее всего, изобретателеный делец намеревался использовать эти следы для незаконного пересечения границы и таким образом ввести в заблуждение пограничников.
Теперь они ищут владельца имитаторы следов животного.
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Ранее мы рассказывали, какие товары чаще всего незаконно ввозят и вывозят из Украины.
Фото: pixabay.com
Видео: ДПСУ