На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося

В Госпогранслужбе говорят, что контрабандисты все чаще прибегают к хитрости, чтобы незаконно переместить сигареты через границу Украины.

– Неординарное изобретение правонарушителей, которые намеревались вне пунктов пропуска пересечь границу с товаром, обнаружили вчера сотрудники Госпогранслужбы, – сообщает ГПСУ.

В частности, недалеко от границы с Польшей сотрудник отдела Новогрузское Луцкого пограничного отряда нашел замаскированный в траве полиэтиленовый пакет, а в нем – имитаторы следов лося.

В Госпогранслужбе считаю, что, скорее всего, изобретателеный делец намеревался использовать эти следы для незаконного пересечения границы и таким образом ввести в заблуждение пограничников.

Теперь они ищут владельца имитаторы следов животного.

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Ранее мы рассказывали, какие товары чаще всего незаконно ввозят и вывозят из Украины.

Фото: pixabay.com

Видео: ДПСУ