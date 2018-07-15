PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве сошел с рельсов трамвай – движение заблокировано/

В Киеве сошел с рельсов трамвай – движение заблокировано

На перекрестке улиц Григоренко и Ахматовой в Киеве сегодня утром сошел с рельсов трамвай.

У Києві зійшов з рейок трамвай

Об этом сообщает Киев Оперативный.

– Перекресток Григоренко и Ахматовой. “Устал” еще один трамвайчик, – говорится в подписи к фото.

Движение трамваев на этом участке заблокировано.

Читайте: В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай

К слову, в марте в столице также сошел с рельсов трамвай, он врезался в припаркованный рядом Lexus.

ФотоКиев Оперативный

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Киеве “Человек-паук” грабил пункты выдачи кредитов
дтп
Пьяный глава Перечинской РГА за рулем Jeep на еврономерах насмерть сбил женщину
Проезд в метро Киева подорожал: как сэкономить
дтп в киеве
В Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка
В метро Киева образовались огромные очереди – причина
ДТП
На Сумщине 70-летняя бабушка на Chevrolet насмерть сбила ребенка
Внезапно вмешиваться в работу аэропорта крайне опасно – Липовенко
Митинг под Радой: авто сбило евробляхера
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка