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В ночном клубе Коблево избили и ограбили нацгвардейца – СМИ

В курортном Коблево Николаевской области в ночь на воскресенье, 15 июля, в одном из ночных клубов возник конфликт, в результате которого избили и ограбили сотрудника Национальной гвардии.

У Коблево побили нацгвардійця

Об этом сообщает местное издание Новости-N со ссылкой на свидетелей происшествия.

По их словам, около 4.00 утра во время вечеринки между группой посетителей клуба завязалась драка.

В этом заведении находился также 24-летний сотрудник Нацгравдии, который проводил отпуск в Коблево.

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Свидетели рассказали, что мужчина просто танцевал и никак не вмешивался в конфликт, но агрессивно настроенная группа отдыхающих налетела на него и начала бить.

В результате драки военнослужащий получил легкие телесные повреждения, на нем порвали одежду и украли золотую цепочку.

На месте происшествия работает полиция.

К слову, в июне в Черкассах произошла пьяная драка со стрельбой, в которой участвовал сотрудник полиции.

Фото: novosti-n.org

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