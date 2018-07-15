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В центре Киева столкнулись 4 авто, есть пострадавшие

В Киеве на бульваре Шевченко, перекресток с улицей Владимирской, произошло масштабное ДТП.

ДТП у Києві

На пересечении бульвара Шевченко с улицей Владимирской столкнулись четыре автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, причиной аварии является попытка одного из водителей совершить поворот налево.

В результате ДТП есть пострадавшие, но другие подробности неизвестны.

Читайте: В Киеве фура сбила пешехода, перебегавшего Кольцевую

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В центре Киева столкнулись 4 авто, есть пострадавшие / 3 фотографии

К слову, на днях в Киеве водитель Hyundai Accent насмерть сбил женщину-пешехода.

Фото: dtp.kiev.ua

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