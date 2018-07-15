Взрыв на базе отдыха в Донецкой области, есть пострадавшие

На базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области в 3.00 ночи произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

– В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, – сообщает областная полиция.

Среди пострадавших – 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Оба госпитализированы.

Полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.

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В мае на базе отдыха в поселке Затока (Одесская область) тоже произошел взрыв. Тогда пострадал 27-летний мужчина.

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