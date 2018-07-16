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Возле КПВВ Майорск обстрелян Кугуар пограничников

Утром на направлении КПВВ Майорск со стороны временно неконтролируемой территории Украины начался обстрел пограничного наряда ООС.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

– Сегодня на дорожном коридоре Горловка-Бахмут в 6.00 утра, когда начал свою работу контрольный пункт въезда/выезда Майорск, с временно оккупированной территории Украины был обстрелян пограничный наряд из состава Объединенных сил, двигался на бронеавтомобили Кугуар к блокпосту первого оборонительного рубежа Майорское. В результате обстрела, одна из пуль калибром 7,62 мм попала в лобовое стекло бронемашины пограничников, – говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданских лиц в зоне поражения не было, поскольку работа на КПВВ в то время только началась.

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Возле КПВВ Майорск обстрелян Кугуар пограничников / 3 фотографии

В результате обстрела персонал Госпогранслужбы Украины не пострадал.

Вместе с тем, как сообщил на своей странице в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, всего за время российской агрессии против Украины бронированные Кугуары спасли жизнь уже не менее 15 пограничникам.

Напомним, как боевики пытались подставить наших армейцев.

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