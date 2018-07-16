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Факты / Происшествия / Второй за три дня: на Сумщине разбился легкомоторный самолет/

Второй за три дня: на Сумщине разбился легкомоторный самолет

В Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет Х-32 Бекас. В результате падения самолета погиб пилот.

– 15 июля вблизи села Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета Х-32 Бекас, в результате чего погиб пилот, – сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Пока причина падения самолета устанавливается.

Ранее Факты ICTV писали, что в Индии разбился пассажирский самолет Beechcraft C 90 в густонаселенном индийском мегаполисе Мумбаи. В результате катастрофы погибли пять человек.

Фото: ГУ НП в Сумской области.

 

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