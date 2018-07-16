Головой об батарею: под Киевом парень случайно убил будущего тестя

В Киевской области парень убил будущего тестя, когда встрял в ссору своей девушки с отцом.

В Киевской области в Переяслав-Хмельницком парень нанес смертельный удар своему будущему тестю.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что парень так отреагировал на ссору своей девушки с отцом. Он толкнул 47-летнего мужчину и тот упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

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Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Киевом охранник зарезал жениха на его же свадьбе.