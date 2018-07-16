В одном из сел Ивано-Франковской области 32-летняя мать держала на цепи свою 12-летнюю дочь и 11-летнего сына. Детей привязывали к батарее и наносили физические страдания.

В Городенковское отделение полиции обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила об исчезновении из дома двух внуков – 12-ти и 11-ти лет, сообщает Нацполиция.

Полицейские начали поиски детей и уже через несколько часов нашли их в райцентре, возле Дома культуры в заброшенном помещении деревянной веранды.

– 32-летняя мать часто конфликтовала с детьми и незаконно лишала воли свою 12-летнюю дочь и младшего на год сына. Способом, опасным для жизни и здоровья, путем крепления их металлической цепью к неподвижным предметам, а именно к батарее в спальне и крану в ванной комнате жилого дома. При этом мать длительное время наносила детям физические страдания. Во время последнего такого конфликта женщина привязала детей металлической цепью, а сама ушла из дома. Мальчик смог снять оковы и помог сестре. Поэтому дети собрали вещи и сбежали из дома, – говорится в сообщении.











На Ивано-Франковщине дети сбежали от матери, которая держала их на цепи / 6 фотографий

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Матери грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Дети сейчас находятся у бабушки.

К слову, на Сумщине 28-летний отец до смерти избил свою 4-летнюю дочь за отказ ужинать.

Фото: Нацполиция