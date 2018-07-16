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Пьяное ДТП с участием главы РГА Олефира: умерла вторая пострадавшая

В больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП на Закарпатье при участии председателя Перечинской РГА Виктора Олефира.

дтп на закарпатье

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской председатель Перечина Иван Погориляк.

– К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия, – написал он.

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Напомним, 13 июля в 22.37 в городе Перечин на улице Октябрьской глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир на Jeep Cherokee иностранной регистрации сбил двух женщин. Одна из них погибла.

За 20 минут до этого ДТП Олефир совершил еще одно, столкнулся с девяткой. Приехавшая полиция, отпустила чиновника.

Фото: mukachevo.net.

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