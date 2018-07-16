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Умерла из-за отказа есть: на Сумщине отец до смерти избил 4-летнюю дочь

На Сумщине 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель, а через некоторое время ребенок умер.

– Событие произошло в одном из сел Белопольского района. Полицейские увидели на диване малолетнюю девочку без признаков жизни. Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Сумской области.

На вопрос правоохранителей, мужчина объяснил, что ребенку вечером стало плохо и он положил ее спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати – увидел дочь уже мертвой.

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– У нас возникли определенные подозрения относительно искренности в своих показаниях как матери так и отца умершей. Полицейские начали задавать вопросы как одной так и другому, и через час они признались. Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать также приложила руку к воспитанию. А дальше, ребенка действительно положили спать, и пошли по делам, – рассказывает начальник Белопольского отдела полиции Андрей Анисимов.

Эксперты, которые осматривали девочку, говорят: умерла, захлебнувшисьь рвотными массами. Вероятней всего ей было плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ст.121 ч.1 (Умышленные тяжкие телесные повреждения) и ч.3 ст. 135 (Оставление в опасности). За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове директору центра соцслужб грозит 5 лет из-за смерти ребенка.

Фото: Dreamstime.

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