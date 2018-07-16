Пожар в киевском хостеле: 6 пострадавших

15 июля в Киеве загорелся хостел, в результате чего пострадали 6 человек.

15 июля в 19.38 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возникновении пожара в 2-этажном административном здании на ул. Кибальчича, 11-В.

По прибытии на место происшествия пожарных-спасателей стало известно, что горит помещение на 2-м этаже здания, которое использовалось как хостел. В 20.08 пожар на площади 100 кв. м. локализован, в 20.17 – ликвидирован, сообщают киевские спасатели.

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Во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

Напомним, в июне в двух районах столицы сгорели киоски.