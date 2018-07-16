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Станции Гидропарк и Левобережная “заминировали”

Станция киевского метро Левобережная закрыта для посетителей в связи с анонимным звонком о минировании. Станцию Гидропарк уже проверили.

8:40: Станцию Левобережная проверяют после анонимного звонка о минировании.

Обновлено: За час станция прошла проверку. Взрывоопасных веществ не обнаружено. Гидропарк открыт для пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

На данный момент проводится проверка станции Гидропарк.

Напомним, как в июне в Киеве “заминировали” 4 станции метро.

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