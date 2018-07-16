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Конфеты с сюрпризом – в Киеве продавали сладости с червями

В одном из столичных супермаркетов покупатели обнаружили в конфетках червей.

Об это сообщает Telegramm-канал  H****y Kiev.

На видео видно, что как разматывают конфеты из только что открытой упаковки.

Читайте:  Як захистити свої права в супермаркеті – 7 правил споживачеві

Когда разламывают сладости, видно, как внутри них ползают черви. А на некоторых конфетах живность ползает даже по ним.

Ранее Факты ICTV писали, что в одному з супермаркетів Києва на Виноградарі помітили кота, що їв ковбасу просто з прилавка.

Видео: Gryshko/ H****y Kiev.

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