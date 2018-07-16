В Днепре 17-летняя девушка обратилась за помощью к правоохранителям, после того, как ее изнасиловал и ограбил 35-летний мужчина.

– Девочка познакомилась с этим мужчиной около 23.00 на одной из остановок общественного транспорта. Он сказал, что уже долго ждет такси, и предложил провести ее домой. Не почувствовав опасности, девочка согласилась и пошла вместе с незнакомцем. Найдя безлюдное место, мужчина изнасиловал девочку и отнял у нее телефон, цепочку и другие ценные вещи. После этого преступник скрылся, — рассказал командир батальона патрульной полиции Николай Гурцкая, передает Информатор.

После чего девушка нашла прохожих, которые дали ей позвонить в полицию. Правоохранители начали осматривали пустынные улицы, дворы, опрашивали всех возможных очевидцев.

Приметы разыскиваемого мужчины полицейские передали и таксистам. Подозреваемый действительно сел в такси и направился в сторону железнодорожного вокзала. Таксист передал информацию правоохранителям и те немедленно прибыли на место.

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании 17-летней девушки, оказался 35-летним жителем Луганска, который собирался покинуть Днепр этой ночью.





















В Днепре мужчина изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю / 11 фотографий

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Видео и фото: Информатор/Андрей Шушпан