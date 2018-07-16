15 июля в Харькове 15 машин патрульной полиции устроили погоню за пьяным водителем, который наехал на полицейского и пытался скрыться.

Об этом сообщил харьковчанин Роман Старченко в своем Facebook.

– И снова Харьков! И снова ДТП! И снова пьяный за рулем! Только что в центре города на проспекте Науки водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться, в погоне принимало участие около 15 приусов!- сообщил он.

По его словам, на окружной дороге возле ресторана Берлога нарушителя пытались заблокировать фурой, водитель Mazda при попытке объехать заграждение совершил ДТП.

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– В багажнике обнаружили ещё один комплект номеров. По словам полицейских, данный экземпляр за последние полгода не раз привлекался по 130 статье (вождение в нетрезвом состоянии – Ред.)! В этот раз он снова был с признаками глубокого опьянения! – добавил Старченко.









В Харькове патрульные на 15 авто устроили погоню за пьяным водителем / 5 фотографий

Напомним, 13 июля в 22.37 в городе Перечин на улице Октябрьской глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир на Jeep Cherokee иностранной регистрации сбил двух женщин. Одна из них погибла.