В Киеве разоблачили клинику, которая торговала детьми

Правоохранители разоблачили в Киеве клинику, которая вывозила детей за границу.

В Киеве разоблачили репродуктивную клинику, в которой суррогатные матери рожали детей, которых впоследствии вывозили за границу, сообщает пресс-служба Нацполиции.

41-летний иностранец в течение 2011-2018 годов на базе созданной им клиники в области репродуктивной медицины предоставлял услуги по проведению вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства.

– На основе поддельных документов, в частности – справки о генетическом родстве, в клинике иностранных граждан записывали родителями новорожденных граждан Украины. На основании этих документов нарушители получали свидетельства о рождении детей, а впоследствии – и разрешение на перемещение новорожденных через государственную границу Украины как иностранцев-нерезидентов Украины. Затем участники сделки совершали одну из форм торговли людьми – незаконное соглашение, объектом которого являются малолетние дети, – говорится в сообщении.

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Также полицейские установили лица, которые осуществляли вербовку суррогатных матерей, вели учет, конвертацию и легализацию средств, полученных от преступной деятельности, а также выплату “зарплаты”.

Правоохранители установили и составили список из нескольких сотен суррогатных матерей.

По выявленным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 и ч.3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины.

Для расследования этих преступлений правоохранители будут сотрудничать с иностранными коллегами.

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