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В ЮАР на шахте произошел пожар, погибли люди

Ночью в ЮАР произошел пожар на медной шахте компании Palabora. В результате инцидента пять горняков погибли.

Возгорание произошло на одном из подземных ленточных конвейеров,  сообщает Reuters.

Инцидент расследуют менеджеры шахты и представители власти.

Как отмечает агентство, у ЮАР есть проблемы с безопасностью на шахтах. Так, в начале мая в результате сейсмического толчка на золотодобывающей шахте погибли семь горняков.

Также указывается, что ЮАР не является крупным производителем меди, и большинство смертельных инцидентов происходят на золотых и платиновых шахтах.

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Напомним, как во Львовской области произошел обвал на шахте.

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