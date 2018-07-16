В ЮАР на шахте произошел пожар, погибли люди

Ночью в ЮАР произошел пожар на медной шахте компании Palabora. В результате инцидента пять горняков погибли.
Возгорание произошло на одном из подземных ленточных конвейеров, сообщает Reuters.
Инцидент расследуют менеджеры шахты и представители власти.
Как отмечает агентство, у ЮАР есть проблемы с безопасностью на шахтах. Так, в начале мая в результате сейсмического толчка на золотодобывающей шахте погибли семь горняков.
Также указывается, что ЮАР не является крупным производителем меди, и большинство смертельных инцидентов происходят на золотых и платиновых шахтах.
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Напомним, как во Львовской области произошел обвал на шахте.
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