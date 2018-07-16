Выстрелил в рот: на Донбассе военный покончил жизнь самоубийством

На территории воинской части в Константиновке Донецкой области 21-летний военнослужащий ООС покончил с собой.
Об этом рассказал первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, передает местный сайт Знамя Индустрии.
Самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец ООС. К такому отчаянному шагу парня, как сообщили в полиции, подтолкнули проблемы в семье.
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Себе в рот из автомата Калашникова парень выстрелил после телефонного разговора с членами семьи. Сейчас все детали происшествия расследует военная прокуратура.
Напомним, украинского режиссера Леонида Кантера обнаружили застреленным в одном из сел Бахмачского района на Черниговщине. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.
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