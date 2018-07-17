В Донецкой области в селе Сосновка Лиманского района в детском учреждении оздоровления и отдыха Ястребок отравились 60 детей.

– В понедельник, 16 июля, после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание. Возраст госпитализированных от 9 до 16 лет, – отметили в прокуратуре Донецкой области.

Всего в лагере на оздоровлении находится 134 ребенка.

Читайте: Отравление в отеле Яремчи: пятеро детей в больнице

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности. Отобраны образцы пищи, которой кормили детей.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.







Массовое отравление в лагере в Донецкой области: 60 детей в больнице / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в пищеблоке лагеря Славутич Киевской области, где 2 июля отравились 12 детей, нашли бактерии группы кишечной палочки и патогенный стафилококк.

Фото: прокуратура Донецкой области, Dreamstime.