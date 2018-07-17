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На Донбассе погиб украинский военный

С начала суток в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный.

ООС

Сегодня на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

– С полуночи в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России на Донбассе зафиксировано два прицельных вражеских обстрела. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по нашим защитникам в н.п. Золотое и Гнутово. Около 08.00 в результате боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 года рождения, – говорится в сообщении.

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К слову, за минувшие сутки боевики 19 раз стреляли по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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