На Гавайях вулканические “бомбы” ранили 23 человека

Во время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане, который повредил экскурсионную лодку. В результате этого пострадали 23 человека.

Горячая вулканическая лава пробила крышу лодки и нанесла ранения более чем 20 людям, сообщает Reuters.

Kilauea Volcano in Hawaii Sent a Lava Bomb That Hit The Kalapana Cultural Tours Boat, Injuring 23 People on Board.#LavaBomb#Kilaueapic.twitter.com/96KE58eYmH — ~Marietta️ (@MariettaPosts) 16 июля 2018 г.

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Напомним, из-за нового всплеска активности вулкана Килауэа на Гавайских островах 3 тысячи человек покинули свои дома.

К слову, посмотрите, как выглядит извержение вулкана на Гавайях из космоса.

Фото: Mario Tama/Getty Images