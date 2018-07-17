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На Гавайях вулканические “бомбы” ранили 23 человека

Во время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане, который повредил экскурсионную лодку. В результате этого пострадали 23 человека.

Горячая вулканическая лава пробила крышу лодки и нанесла ранения более чем 20 людям, сообщает Reuters.

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Напомним, из-за нового всплеска активности вулкана Килауэа на Гавайских островах 3 тысячи человек покинули свои дома.

К слову, посмотрите, как выглядит извержение вулкана на Гавайях из космоса.

Фото: Mario Tama/Getty Images

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