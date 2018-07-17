На Тернопольщине мать избила 2-летнего сына за плач – он в реанимации

В Тернопольской области мать сильно избила своего ребенка за плач.

В селе Криволуки (Тернопольская область) 37-летняя мать жестоко избила 2-летнего ребенка за то, что он плакал, сообщает пресс-служба ГУНП в Тернопольской области.

Ребенка доставили в реанимационное отделение областной детской больницы в крайне тяжелом состоянии с внешней гидроцефалией (водянка головного мозга) и синяками по всему телу.

Женщина рассказала, что несколько дней назад побила сына за плач. Она дважды ударила мальчика рукой, после чего он упал на пол.

По словам отца, жена держала на руках младшего ребенка и била кулаками 2-летнего сына. Через несколько дней мальчик потерял сознание.

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Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений ребенком.

К слову, на Сумщине 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать.