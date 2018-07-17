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Планировал 9 лет! В США пенсионер инсценировал свое убийство

В США полиция около трех месяцев расследовала убийство 71-летнего местного жителя. Оказалось, что американец замаскировал суицид под убийство, использовав пистолет, привязанный к метеошару с гелием.

Так, детективы изучили историю браузера и запросы в Google Maps пенсионера, а также опросили его родственников, пишет The Washington Post.

25 января 2018 года полицейские обнаружили тело пенсионера недалеко от его дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Алан Джей Абрамсон с чем-то в левой руке выходит из калитки в 5.37 утра, а через примерно 30 минут раздался выстрел.

Около тела не нашли оружия, следов борьбы, или отпечатков чужой обуви. Бумажник по-прежнему лежал в кармане, однако на руке не было часов и было пусто в держателе для купюр.

Американец лежал на спине с вытянутым указательным пальцем на левой руке. На вскрытии из тела пенсионера вытащили пулю, которая прошла через легкие в сердце.

Читайте: Выстрелил в рот: на Донбассе военный покончил жизнь самоубийством

Весь февраль 2018 года полиция продолжала поиски убийцы: она оповестила соседей Абрамсона и объявила вознаграждение в 3 тысячи долларов за поимку преступника.

В начале марта жена помогла полицейским разблокировать смартфон мужа. В электронной почте Алана обнаружили заказ, сделанный накануне Рождества, — метеорологический шар за 55 долларов. После этого детективы изучили историю браузера, из-за чего начали сомневаться в изначальной версии об убийстве.

Полиция опубликовала историю браузера мужчины, которая связанная с самоубийством:

  • 7 июля 2009 года: “как совершить самоубийство”, “самоубийства”;
  • 10 апреля 2012 года: “страхование жизни в случае самоубийства”;
  • 17 марта 2016 года: “необнаруживаемые способы самоубийства”;
  • февраль 2017 года: “при выстреле в сердце смерть наступает мгновенно?”, “как убить себя без оружия”;
  • февраль 2017 года: ролики на YouTube об оружии и правильной стрельбе;
  • август 2017 года: “сколько кубических футов гелия нужно, чтобы поднять один фунт?”;
  • январь 2018 года: “поставщики гелия рядом”;
  • январь 2018 года: “время рассвета и сумерек”.

История Google Maps подтвердила, что американец посещал промышленный магазин за два дня до самоубийства — по запросу полицейских им выдали копию квитанции на гелиевый бак.

Последним аргументом в пользу самоубийства стала проверка времени, которое необходимо, чтобы дойти от калитки до места преступления.

Материалы дела опубликовали только 15 июля с разрешения родственников.

Кстати, аналогичный способ скрыть самоубийство показали в одной из серий сериала C.S.I.: Место преступления, вышедшей в 2003 году.

Трюк пытался повторить житель Нью-Мексико в 2008 году, но шар запутался в кактусах и выстрел прошел мимо.

Напомним, режиссер Леонид Кантер записал самоубийство на видео.

Фото: Dreamstime

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