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Пока отец спал: в Одессе подросток на евробляхе протаранил Tesla

В Одессе 14-летний парень, пока отец спал, взял у него автомобиль BMW на иностранной регистрации.

На Люстдорфской дороге в Одессе произошло ДТП с участием BMW на иностранной регистрации и Tesla.

При этом, как сообщает Odessa.online, за рулем машины на еврономерах находился 14-летний подросток.

В результате ДТП одна из женщин, которые были в Tesla, получила травмы.

Читайте: В центре Киева столкнулись 4 авто, есть пострадавшие

При этом подросток после столкновения пытался скрыться, однако был пойман очевидцами.

Как сообщалось, под Одессой мальчик угнал каток и раздавил легковой автомобиль.

Фото: Odessa.online

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