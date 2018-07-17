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Выстрелом в спину – на Донбассе убили боевика, который пытался сдаться ВСУ

На Донбассе боевик хотел сдаться украинским военным, но его убили бывшие “сослуживцы”.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевик намеревался сдаться ВСУ, но его убили выстрелом в спину бывшие “сослуживцы”, сообщает пресс-центр штаба ООС.

– Сегодня ночью на Мариупольском направлении боевик российских оккупационных войск из состава 9-го ОШПМП (отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты) пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию, – говорится в сообщении.

У российского наемника были финансовые проблемы со своими “сослуживцами”.

– Разъяренные “кредиторы” выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца. С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава Объединенных сил тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя, – добавляют в пресс-центре.

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К слову, с начала суток в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный.

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