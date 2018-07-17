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Стрельба возле Ботсада в Киеве – четверо пострадавших

Ночью на улице Тимирязевской в Киеве произошел конфликт со стрельбой. Пострадали четыре человека.

Инцидент случился 16 июля около 23.50 возле Ботанического сада на улице Тимирязевской, 1, сообщает Информатор.

По предварительной информации патрульных, компания людей подъехала на джипе к магазину за покупками.

Посетителей возмутило то, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с продавщицей.

Фото: Максим Торпан/Інформатор

Местные заступились за кассира и замечание переросло в конфликт между двумя компаниями.

Началась драка, во время которой прозвучало несколько выстрелов. После этого потенциальные покупатели скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

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Побитых молодых людей госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает, огнестрельных ранений никто не получил.

Фото: Максим Торпан/Інформатор

Автомобиль нашли неподалеку, но в нем уже никого не было.

На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Выясняются подробности происшествия.

Мы также писали о взрыве в многоэтажке Кривого Рога. Три человека в больнице с травмами, среди пострадавших есть ребенок.

Фото: Максим Торпан/Информатор

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