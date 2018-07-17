В Черноморске мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у пассажиров

В Черноморске (Одесская область) мужчина избил женщину в маршрутке, но ни водитель, на пассажиры не вмешались.

Видео опубликовано пользователем в Facebook.

На видео видно, как полуобнаженный мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, бьет женщину. При этом ни водитель, ни другие пассажиры не вмешались в конфликт, ограничившись лишь словесными предупреждениями.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел пять дней назад. Личность потерпевшей установили. Ее опросили, она отказалась обращаться с заявлением в полицию.

Читайте: Нашли только руку. Товарняк сбил женщину, машинисты пытались спрятать тело

Кроме того, правоохранители опросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями этого события, и установили личность дебошира.

Проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности.



Ранее Факты ICTV рассказали, что делать, если Вы увидели, как на улице кого-то избивают или пытаются обворовать.

Фото: golos.ua.