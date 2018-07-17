PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Черноморске мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у пассажиров/

В Черноморске мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у пассажиров

В Черноморске (Одесская область) мужчина избил женщину в маршрутке, но ни водитель, на пассажиры не вмешались.

черноморск

Видео опубликовано пользователем в Facebook.

На видео видно, как полуобнаженный мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, бьет женщину. При этом ни водитель, ни другие пассажиры не вмешались в конфликт, ограничившись лишь словесными предупреждениями.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел пять дней назад. Личность потерпевшей установили. Ее опросили, она отказалась обращаться с заявлением в полицию.

Читайте: Нашли только руку. Товарняк сбил женщину, машинисты пытались спрятать тело

Кроме того, правоохранители опросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями этого события, и установили личность дебошира.

Проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности.

Ранее Факты ICTV рассказали, что делать, если Вы увидели, как на улице кого-то избивают или пытаются обворовать.

Фото: golos.ua.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка