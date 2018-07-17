В Терновском районе Кривого Рога произошел взрыв в многоэтажном доме. Травмированы три человека, они в больнице.

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Чаривна произошел около 21.30, сообщает ГСЧС.

В результате взрыва травмированы 3 человека, из них 1 ребенок, которые госпитализированы в больницу.

Разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Повреждены элементы несущих конструкций 8-го этажа.

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Органами местной власти отселены 4 жителей дома. Причина взрыва устанавливается.

На месте происшествия работало 20 спасателей и 4 машины.





В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке / 3 фотографии

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