В Терновском районе Кривого Рога произошел взрыв в многоэтажном доме. Травмированы три человека, они в больнице.
Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Чаривна произошел около 21.30, сообщает ГСЧС.
В результате взрыва травмированы 3 человека, из них 1 ребенок, которые госпитализированы в больницу.
Разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Повреждены элементы несущих конструкций 8-го этажа.
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Органами местной власти отселены 4 жителей дома. Причина взрыва устанавливается.
На месте происшествия работало 20 спасателей и 4 машины.
В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке / 3 фотографии
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Фото, видео: 0564
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