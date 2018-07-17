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В Киеве у трамвая на ходу отпало колесо

17 июля на площади Тараса Шевченко в Киеве у трамвая №12 на ходу отвалилось колесо.

Инцидент произошел 17 июля на площади Тараса Шевченко, сообщает Киев оперативный.

Судя по фото, колесо отвалилось у трамвая №12, следующего по маршруту Пуща-Водица – Контрактовая площадь.

– Проезд по 8 грн уже дает свои плоды, – говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве закрывают фуникулер – когда и на сколько

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В Киеве у трамвая на ходу отпало колесо / 3 фотографии

Напомним, 14 июля в Киеве выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Разовый билет теперь стоит 8 грн.

Фото: Киев оперативный

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