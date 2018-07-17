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В Одессе из колонии сбежали трое заключенных

В Одессе 17 июля около четырех часов утра из колонии сбежали трое заключенных.

Об этом сообщает Нацполиция.

Разыскиваются:

  • Запорожан Иван Иванович, 1997г. Р., осужден за кражу,
  • Куспись Владислав Игоревич, 1995 г. н. Э., осужден за кражу и нарушение неприкосновенности жилища,
  • Загорняк Вячеслав Вячеславович, 1992 г. н. Э., осужден за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом.

Читайте: Политзаключенные и осужденные в РФ: когда состоится масштабный обмен и освободят ли Сенцова

Проводятся мероприятия по розыску и задержанию указанных лиц.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в ближайший отдел полиции.

Мы также писали о стрельбе возле Ботсада в Киеве.

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