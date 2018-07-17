В Одессе из колонии сбежали трое заключенных

В Одессе 17 июля около четырех часов утра из колонии сбежали трое заключенных.
Об этом сообщает Нацполиция.
Разыскиваются:
- Запорожан Иван Иванович, 1997г. Р., осужден за кражу,
- Куспись Владислав Игоревич, 1995 г. н. Э., осужден за кражу и нарушение неприкосновенности жилища,
- Загорняк Вячеслав Вячеславович, 1992 г. н. Э., осужден за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом.
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Проводятся мероприятия по розыску и задержанию указанных лиц.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в ближайший отдел полиции.
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