Нашли только руку. Товарняк сбил женщину, машинисты пытались спрятать тело

В Николаевской области товарный поезд насмерть сбил вышедшую на пути женщину, но машинист и помощник поезда решили не сообщать о ЧП в полицию забрали тело с собой и позже избавились от него.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области.

– Предварительно установлено, что 44-летняя женщина находилась на пути, когда машинист увидел ее, и предпринял меры экстренного торможения. Однако поезд не успел остановиться и сбил ее. Как установило следствие, машинист вместе с помощником не сообщили о событии, а забрали тело в поезд и избавились от него по дороге к станции назначения, – говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей” – наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет. А также по ч.1 ст.297 УКУ Надругательство над […] трупом, что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

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– Назначен ряд экспертиз. Тело умершей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – проинформировали в полиции.

Издание Левый берег сообщило, что после наезда локомотивная бригада остановилась и перестала выходить на связь.

Дежурный станции приказал подчиненному проверить, что произошло.

Подойдя к месту остановки поезда, работник железной дороги увидел труп женщины, однако машинисты начали угрожать ему, поэтому он вернулся на рабочее место и выключил телефон, не вызвав полицию.

– Между тем дежурный по станции сам пошел к месту остановки поезда. Машинисты сказали ему, что долго стояли из-за срабатывания автоматических тормозов. Через некоторое время бригада заявила о готовности продолжить движение и покинула станцию. После этого диспетчер заметил у колеи ампутированную руку, следы крови и мобильный телефон. Самого тела не было, – говорится в заметке.

Дежурный по станции вызвал полицию, которая по найденному мобильному установила личность погибшей. После этого на станции Апостолово при осмотре на поезде нашли свежие следы крови.

– В течение расследования машинисты рассказали, что заметили лежащую женщину на пути, применили экстренное торможение, но не успели остановить поезд. Из страха быть обвиненными в наезде они забрали части тела, спрятали его в пакеты в шахте холодильника и выбросили в другом месте. Труп нашли 15 июля, – говорится в заметке издания.

Напомним, в Киеве произошел конфликт со стрельбой. Пострадали четыре человека.

Фото: Фокус.