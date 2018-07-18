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Самолет лопнул пополам! Пассажир снял авиакатастрофу на видео

10 июля в Претории, ЮАР, потерпел крушения самолет. Один из пассажир обнародовал видео, которое он снял во время авиакатастрофы.

Так, пассажир снял изнутри крушение самолета.

Он следил из иллюминатора за снижением, за горящим двигателем и отмечал, что ситуация становится все хуже.

Читайте: В США в воздухе столкнулись два самолета

Напомним,  в результате происшествия самолет практически разломался пополам, пострадало 20 человек и 2 человека погибло.

Видео опубликовали на канале News24.

Фото: 

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