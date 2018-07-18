В Киеве задержали группу сутенеров: трое украинцев и гражданин КНР вербовали и переправляли украинок в сексуальное рабство в Китай.

– После вербовки, злоумышленники круглосуточно контролировали девушек, быстро делали им все необходимые документы и покупали авиабилеты. Во избежание проблем при пересечении государственной границы Украины, проводили подробный инструктаж относительно цели поездки в КНР, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

Там девушки попадали в нечеловеческие условия жизни, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, которые постепенно втягивали в долговую кабалу и возвращение в Украину становилось невозможным.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.





Нечеловеческие условия и насилие: украинок вербовали в рабство в Китай / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что украинская звезда Playboy задержана в Москве за проституцию.

Фото и видео: ГУ НП в Киевской области.