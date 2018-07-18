В Киеве водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Дэу Ланос. В результате ДТП погибли два человека.

– 28-летний водитель Мерседеса, двигаясь со стороны проспекта Бажана, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Ланосом. В результате ДТП водитель и пассажир Дэу погибли на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

Водителя и пассажирку Мерседеса с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Смертельное ДТП в Киеве: легковушка вылетела на встречную полосу / 2 фотографии

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Фото: ГУ НП в Киевской области.