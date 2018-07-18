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В Праге рухнул дом: под завалами оказались трое украинцев

В центре Праги произошел обвал в доме. Ранены трое украинцев из бригады рабочих из Закарпатья.

На месте проводила ремонтные работы бригада рабочих из Закарпатья, сообщает Голос Карпат.

Среди травмированных есть два жителя Хустовщины и один из Виноградова.

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В частности стало известно, что молодой житель Виноградова впервые поехал на заработки. Именно его состояние является тяжелым – у мужчины серьезная травма позвоночника.

Закарпатцы работали в Чехии нелегально. Остальные рабочих из бригады будут депортированы.

Следователи расследуют причину обвала и возможную уголовной ответственности.

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Новая Дача Павлоградского района Днепропетровской области под грузовиком обрушился мост, в результате прицеп грузовика упал вместе с конструкцией.

Фото: Hasiči Praha

Видео: iROZHLAS.cz

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