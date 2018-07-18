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В США в воздухе столкнулись два самолета

Неподалеку Майами, Флорида, в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета.

Об этом сообщила служба CNN.

Отмечается, что оба самолета вылетели с аэродрома, находящегося на территории международного аэропорта Майами. В воздухе самолеты столкнулись и упали в 15 километрах от аэродрома.

На месте падения самолетов спасатели нашли тела трех погибших. По данным службы в каждом из самолетов находился ученик и инструктор. Сейчас спасатели ищут четвертую жертву.

Причины столкновения самолетов расследует Федеральное авиационное управление США

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К слову, ранее в Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет Х-32 Бекас. В результате падения самолета погиб пилот.

ФОТО: Dreamstime.com; NBC Chicago

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