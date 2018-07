В США в воздухе столкнулись два самолета

Об этом сообщила служба CNN.

Отмечается, что оба самолета вылетели с аэродрома, находящегося на территории международного аэропорта Майами. В воздухе самолеты столкнулись и упали в 15 километрах от аэродрома.

На месте падения самолетов спасатели нашли тела трех погибших. По данным службы в каждом из самолетов находился ученик и инструктор. Сейчас спасатели ищут четвертую жертву.

Причины столкновения самолетов расследует Федеральное авиационное управление США

Three dead after two small planes collide over Florida Everglades in Miami-Dade https://t.co/kOJMholgeo pic.twitter.com/QOgHtTo7Xj

— NBC Chicago (@nbcchicago) 17 июля 2018 г.