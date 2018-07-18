Убийство предпринимателя в Ровно: кто такой Валентин Загороднюк

Валентина Загороднюка застрелили вчера в Ровно возле его же автомобиля на парковке. Правоохранители уже озвучили версии убийства.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

По словам начальника криминальной полиции Сергея Волкова преступники готовились, потому что выбрали момент, когда жертва подходила к своему авто.

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– У нас есть информация, погибший ранее был судим, также был замечен в предпринимательской деятельности, в том числе в деятельности добычи янтаря, — говорит Сергей Волков.

Однако ФАКТЫ проверили, что на него не был зарегистрирован ни один бизнес в Украине.

Ранее Факты ICTv писали, что в Ровно на улице Небесной Сотни застрелили мужчину. Тело человека с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке.

Фото: ГУ НП в Ровенской области.