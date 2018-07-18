Вела в клуб, а травила в отеле: в Скадовске задержана россиянка-убийца

В Херсонской области задержана 37-летняя женщина по подозрению в убийствах двух мужчин в результате отравления сильнодействующим медицинским препаратом.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, преступления произошли в курортном городе Скадовск 14 июля и в селе Железный Порт 16 июля. Жертвами женщины стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона.

– Тела обоих мужчин без видимых следов насильственной смерти обнаружили в номерах отелей. В комнатах были бутылки из-под шампанского и окурки сигарет со следами женской помады. Полицейские предположили, что мужчины умерли неслучайно. У обоих исчезли золотые украшения, дорогие мобильные телефоны и деньги, – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что оба мужчины умерли, по предварительной версии, в результате употребления большой дозы медпрепарата в сочетании с алкоголем. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Кроме этого, полицейские задержали возможного 41-летнего сообщника женщины – жителя Каховского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Во время обыска в их доме были изъяты вещественные доказательства – мобильные телефоны и золотые украшения жертв.



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Убийцей оказалась 37-летняя уроженка Хабаровского края (РФ), которая в настоящее время проживает в Каховском районе.

– Подозреваемая рассказала, что медицинский препарат она приобрела в аптеке. Состоятельных мужчин подыскивала в кафе и ночных клубах. После знакомства она предлагала провести часть вечера у них в отеле. Там она незаметно подсыпала в алкоголь мужчин сильнодействующий медицинский препарат, который, возможно, и привел к их смерти, – сказано в сообщении.

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По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ст.115 (умышленное убийство) УК и ст.187 (разбой) УК. Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также работники полиции проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Херсонской области и других областей Украины.

Напомним, в Ивано-Франковской области задержали 33-летнего гражданина Турции, который взял в заложники украинку.