PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Вела в клуб, а травила в отеле: в Скадовске задержана россиянка-убийца/

Вела в клуб, а травила в отеле: в Скадовске задержана россиянка-убийца

В Херсонской области задержана 37-летняя женщина по подозрению в убийствах двух мужчин в результате отравления сильнодействующим медицинским препаратом.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, преступления произошли в курортном городе Скадовск 14 июля и в селе Железный Порт 16 июля. Жертвами женщины стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона.

– Тела обоих мужчин без видимых следов насильственной смерти обнаружили в номерах отелей. В комнатах были бутылки из-под шампанского и окурки сигарет со следами женской помады. Полицейские предположили, что мужчины умерли неслучайно. У обоих исчезли золотые украшения, дорогие мобильные телефоны и деньги, – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что оба мужчины умерли, по предварительной версии, в результате употребления большой дозы медпрепарата в сочетании с алкоголем. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Кроме этого, полицейские задержали возможного 41-летнего сообщника женщины – жителя Каховского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Во время обыска в их доме были изъяты вещественные доказательства – мобильные телефоны и золотые украшения жертв.

image image
Вела в клуб, а травила в отеле: в Скадовске задержана россиянка-убийца / 2 фотографии

Убийцей оказалась 37-летняя уроженка Хабаровского края (РФ), которая в настоящее время проживает в Каховском районе.

– Подозреваемая рассказала, что медицинский препарат она приобрела в аптеке. Состоятельных мужчин подыскивала в кафе и ночных клубах. После знакомства она предлагала провести часть вечера у них в отеле. Там она незаметно подсыпала в алкоголь мужчин сильнодействующий медицинский препарат, который, возможно, и привел к их смерти, – сказано в сообщении.

Читайте: Нечеловеческие условия и насилие: украинок вербовали в рабство в Китай

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ст.115 (умышленное убийство) УК и ст.187 (разбой) УК. Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также работники полиции проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Херсонской области и других областей Украины.

Напомним, в Ивано-Франковской области задержали 33-летнего гражданина Турции, который взял в заложники украинку.

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Головой об батарею: под Киевом парень случайно убил будущего тестя
Убийство полковника милиции Ерохина заказал экс-нардеп – Матиос
Стрельба в Черкассах: погиб депутат облсовета, есть раненный – СМИ
Не вытерпел стоны: мужчина зарезал соседа по палате
Жена погибла, муж в больнице – кровавая резня во Львове
Азовское море отрезало Арабатскую стрелку от материка
Мать родила ребенка, убила и выбросила в мусорный бак
Популярного блогера убили в собственной квартире
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка