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Побег заключенных из колонии в Одессе: двое задержаны, одного ищут

Сотрудники полиции задержали двоих сбежавших из колонии в Одессе заключенных в Малиновском районе города.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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По третьему беглецу все еще продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в которых вовлечены почти все подразделения МВД области.

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Побег заключенных из колонии в Одессе: двое задержаны, одного ищут / 4 фотографии

Напомним, трое заключенных совершили побег из колонии в Одессе около 4.00 в ночь на вторник, 17 июля.

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