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Сбитый полицейский и стрельба: задержание наркоторговцев в Закарпатье

На Закарпатье силовики проводят спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы, подозреваемой в наркоторговле.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет Украинская правда.

– В рамках уголовного производства сотрудники Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков под процессуальным руководством военной прокуратуры проводят спецоперацию по задержанию членов ОПГ, которая в течение длительного времени занималась незаконной поставкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах на территории области и других регионов страны , – рассказал он.

По словам Тракало, во время проведения спецоперации и задержания правонарушители оказали сопротивление.

– Пытаясь скрыться на автомобиле, преступники совершили наезд на сотрудника полиции, – отметил он.

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– Для остановки транспортного средства правоохранители применили огнестрельное табельное оружие. Сейчас задержанные члены этой ОПГ. Решается вопрос об избрании меры пресечения, – отметил Тракало.

По его словам, в рамках спецоперации, изъяты наркотические средства в особо крупных размерах, а также огнестрельное и холодное оружие.

Напомним, Факты ICTV писали, как в Украине достают запрещенные вещества и кто с этим борется.

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