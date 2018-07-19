В Черниговской области после прививки умер ребенок

Полиция Черниговской области расследует обстоятельства смерти 2-летнего мальчика, которому недавно сделали прививки.

Об этом в Facebook сообщил сектор коммуникации Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

– Полиция Черниговщины открыла уголовное производство по факту смерти двухлетнего мальчика в Ичнянском районе. По словам родителей, за несколько дней до этого ребенку делали прививку, – говорится в сообщении.

Малолетний мальчик проживал вместе с родителями в одном из сел Ичнянского района. С плохим самочувствием в сельскую амбулаторию его доставили 18 июля вечером. Там ему оказали медицинскую помощь, однако ребенок все равно умер.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Досудебное расследование продолжается.

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