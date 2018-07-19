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На взятке второй раз попался мэр, который хотел поставить виселицу для коррупционеров

Правоохранители задержали мэра города Сколе Владимира Москаля за взяточничество.

За взяточничество задержали мэра города Сколе Владимира Москаля, что стало вторым случаем вымогательства мэром за неполных 3 года, сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

В марте 2018 Москаля приговорили к 6,5 годам за взятку, однако он продолжил руководить городом, поскольку апелляция часто переносилась.

– Чтобы не потерять навыки, решил этот Москаль снова взять неправомерную выгоду на 68,7 тысячи гривен. Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках, – написал Луценко.

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К слову, 22 мая следователи прокуратуры Одесской области совместно с СБУ разоблачили группу полицейских, которые наладили схему вымогательства денег у бизнесменов.

Фото: Юрий Луценко

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