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Нечеловеческая жестокость: в Винницкой области друзья убили и закопали парня

В Винницкой области парень исчез после того, как ушел в гости к приятелю. Нашли его тело закопанным в лесу.

Об этом говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

В Казатине (Винницкая область) в одном из домов нашли следы страшного убийства.

В дом правоохранители впервые отправились в поисках 26-летнего мужчины, об исчезновении которого заявили знакомые. Как выяснилось позже, именно здесь парень провел последние часы жизни.

В тот день устроили застолье, которое переросло в драку.

– Во время распития спиртных напитков между ними возник спор и завязалась драка, в ходе которой они нанесли тяжкие телесные повреждения несовместимые для жизни потерпевшего, – рассказал руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос.

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К слову, в Херсонской области задержали 37-летнюю женщину по подозрению в убийствах двух мужчин в результате отравления сильнодействующим медицинским препаратом.

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