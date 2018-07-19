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Потерял 3 литра крови! Известный спортсмен умер после вооруженного нападения

В Казахстане от ран скончался известный фигурист и призер зимних Олимпийских игр-2014 Денис Тен.

Сегодня фигурист был тяжело ранен в бедро вооруженными грабителями, которых он застигнул на месте преступления на парковке в центре Алматы, сообщает Vesti.kz.

В больницу спортсмена доставили слишком поздно – к тому времени он уже потерял три литра крови. Врачи пытались спасти ему жизнь, но экстренные операции не дали результата.

25-летний Денис Тен был известным фигуристом. Он выигрывал бронзу на Олимпиаде в Сочи, дважды завоевывал медали на чемпионатах мира, а в 2015 году выиграл престижный Чемпионат четырех континентов.

Последние годы карьера Тена переживала не лучший период, и на Олимпиаде в Пхенчхане он занял только 27-е место.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, что в  Астане воздушная гимнастка во время выступления упала из под купола цирка.

ФОТО: Dreamstime.com

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