PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Днепре компания избила пассажира в маршрутке и напала на полицейских/

В Днепре компания избила пассажира в маршрутке и напала на полицейских

18 июля в маршрутку № 87 в Днепре  зашли двое парней в состоянии алкогольного опьянения и начали оскорблять пассажиров. Во время поездки они избили молодого человека.

драка в днепре

Об этом пишет Информатор.

На площади Героев Майдана в маршрутку зашли молодые люди — двое парней и одна девушка. По словам очевидцев, на вид им всем было не больше 20 лет.

– Один из парней хотел проехать бесплатно. Водитель и женщины, которые ехали в маршрутке, начали возмущаться. В ответ парни начали их оскорблять, — рассказала очевидица конфликта.

По предварительной информации, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте: Нашли только руку. Товарняк сбил женщину, машинисты пытались спрятать тело

– В конечном итоге, парень оплатил за проезд и мы поехали дальше. Эти ребята собиралась выходить на Староказацкой, но на выходе зацепили парня, тот что-то ответил и началась драка. Один из компании его держал, другой — бил. Заступиться никто не мог, так как ехали одни женщины. Мы вызвали полицию, — пояснила очевидица конфликта.

Компания вышла на Озерке, где ее уже ждали сотрудники патрульной полиции.

– Пока мы ехали от Староказацкой до Озерки ребят удалось разборонить. Они вышли из маршрутки и их сразу же задержали правоохранители. Один из парней напал на полицейских, но его быстро угомонили. В итоге их увезли в отделение полиции, — рассказала пассажирка маршрутки.

Ранее Факты ICTV рассказали, что делать, если Вы увидели, как на улице кого-то избивают или пытаются обворовать.

Фото: Информатор.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Дитячий майданчик
В России пьяные мамы подрались на детской площадке (18+)
Ногами в прыжке: баскетболисты устроили грубую драку в матче отбора на ЧМ
Арматурой по голове: массовая драка в Кривом Роге
Травмы и ножевые ранения: в Киеве банда напала на прохожих
бійка берези і долженкова
На заседании Рады подрались нардепы Береза и Долженков
Штовханина у Київраді
На заседании Киевсовета потасовка: выход заблокирован нацдружинниками
Пьяное кунг-фу: двое мужчин крушили припаркованные авто и напали на полицейских
Разгромленные киоски и газ: в Киеве стычка на рынке, где избили пенсионера
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка