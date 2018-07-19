В Днепре компания избила пассажира в маршрутке и напала на полицейских

18 июля в маршрутку № 87 в Днепре зашли двое парней в состоянии алкогольного опьянения и начали оскорблять пассажиров. Во время поездки они избили молодого человека.

Об этом пишет Информатор.

На площади Героев Майдана в маршрутку зашли молодые люди — двое парней и одна девушка. По словам очевидцев, на вид им всем было не больше 20 лет.

– Один из парней хотел проехать бесплатно. Водитель и женщины, которые ехали в маршрутке, начали возмущаться. В ответ парни начали их оскорблять, — рассказала очевидица конфликта.

По предварительной информации, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

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– В конечном итоге, парень оплатил за проезд и мы поехали дальше. Эти ребята собиралась выходить на Староказацкой, но на выходе зацепили парня, тот что-то ответил и началась драка. Один из компании его держал, другой — бил. Заступиться никто не мог, так как ехали одни женщины. Мы вызвали полицию, — пояснила очевидица конфликта.

Компания вышла на Озерке, где ее уже ждали сотрудники патрульной полиции.

– Пока мы ехали от Староказацкой до Озерки ребят удалось разборонить. Они вышли из маршрутки и их сразу же задержали правоохранители. Один из парней напал на полицейских, но его быстро угомонили. В итоге их увезли в отделение полиции, — рассказала пассажирка маршрутки.

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Фото: Информатор.