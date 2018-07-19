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В Таиланде разбился вертолет с журналистами

В среду, 18 июля, в Таиланде в результате крушения частного вертолета погибли четыре человека.

Вертолет, на борту которого находились четыре человека, упал на рисовое поле, сообщает телеканал TNN 24.

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Среди погибших – командир вертолета, второй пилот, а также два местных журналиста, которые планировали подготовить материал о наводнении в стране.

Ранее Факты ICTV писали, что в Претории, ЮАР, потерпел крушения самолет. Один из пассажир обнародовал видео, которое он снял во время авиакатастрофы.

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