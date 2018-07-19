В Таиланде разбился вертолет с журналистами

В среду, 18 июля, в Таиланде в результате крушения частного вертолета погибли четыре человека.
Вертолет, на борту которого находились четыре человека, упал на рисовое поле, сообщает телеканал TNN 24.
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Среди погибших – командир вертолета, второй пилот, а также два местных журналиста, которые планировали подготовить материал о наводнении в стране.
ขอนแก่น : เกิดอุบัติเหตุ #เครื่องบินเล็กตก ในพื้นที่ ต.วังชัย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 3 คน #TNN24 #ช่อง16 @tnnthailand pic.twitter.com/3l3GeR2amt
— ทรงภูมิ TNN24ช่อง16 (@SongphumB) 18 июля 2018 г.
ขอนแก่น : เจ้าหน้าที่ พฐ.เร่งตรวจสอบเก็บหลักฐาน หาสาเหตุ #เฮลิคอปเตอร์ตก ขณะบินไปรับทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ที่ จ.ขอนแก่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ สูญหาย 1 คน #TNN24 #ช่อง16 @tnnthailand pic.twitter.com/hOQDMKWx8H
— ทรงภูมิ TNN24ช่อง16 (@SongphumB) 18 июля 2018 г.
Ранее Факты ICTV писали, что в Претории, ЮАР, потерпел крушения самолет. Один из пассажир обнародовал видео, которое он снял во время авиакатастрофы.
Фото: ทรงภูมิ TNN24ช่อง16