Оторваное ухо и сотрясение мозга: В Киеве на детской площадке подрались соседи

В Киеве конфликт между соседями закончился массовой дракой. В результате чего один человек оказался на больничной койке.
Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.
Средь белого дня на детской площадке вспыхнула драка, в которой больше всего пострадал Сергей. У него сотрясение мозга и пришит кусочек уха.
Мужчина рассказывает, что незнакомцы крушили ему голову на глазах его двухлетней дочери.
– Налетели четыре человека с одной стороны и шесть с другой и начали бить, – отмечает Сергей.
Конфликты между соседями начались еще месяц назад из-за банальной потасовку между детьми.Читайте: На Тернопольщине мать избила 2-летнего сына за плач - он в реанимации
6-летний сын Сергея Никита во время игры случайно ударил соседского мальчика
Мама Никиты Виктория утверждает, что ее соседка часто ведет себя неадекватно и пытается задеть ее и семью. Очередной конфликт возник и накануне, якобы именно тогда Юлия и позвала неизвестных на разборки.
Супруги утверждают, что соседка лично присутствовала во время драки и указывала пальцем кого именно бить.
Сама же Юлия отмечает, что в тот день у них с Викторией произошла словесная перепалка, а затем соседка бросилась к ней драться. Женщина убежала в квартиру, а когда через час вышла в магазин, то увидела драку на площадке.
Сейчас обе соседки написали заявления в полицию.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области парень убил будущего тестя, когда встрял в ссору своей девушки с отцом.