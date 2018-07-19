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Оторваное ухо и сотрясение мозга: В Киеве на детской площадке подрались соседи

В Киеве конфликт между соседями закончился массовой дракой. В результате чего один человек оказался на больничной койке.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Средь белого дня на детской площадке вспыхнула драка, в которой больше всего пострадал Сергей. У него сотрясение мозга и пришит кусочек уха.

Мужчина рассказывает, что незнакомцы крушили ему голову на глазах его двухлетней дочери.

– Налетели четыре человека с одной стороны и шесть с другой и начали бить, – отмечает Сергей.

Конфликты между соседями начались еще месяц назад из-за банальной потасовку между детьми.

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6-летний сын Сергея Никита во время игры случайно ударил соседского мальчика

Мама Никиты Виктория утверждает, что ее соседка часто ведет себя неадекватно и пытается задеть ее и семью. Очередной конфликт возник и накануне, якобы именно тогда Юлия и позвала неизвестных на разборки.

Супруги утверждают, что соседка лично присутствовала во время драки и указывала пальцем кого именно бить.

Сама же Юлия отмечает, что в тот день у них с Викторией произошла словесная перепалка, а затем соседка бросилась к ней драться. Женщина убежала в квартиру, а когда через час вышла в магазин, то увидела драку на площадке.

Сейчас обе соседки написали заявления в полицию.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области парень убил будущего тестя, когда встрял в ссору своей девушки с отцом.

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